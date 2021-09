Los motivos por los que un trabajador de ENCE se ha negado a declarar por haberse encerrado en el Concello

Sin conocer el contenido del atestado policial o de las imágenes presentadas en el juzgado, este lunes Ramiro Cerdeira se ha negado a declarar por la denuncia por allanamiento presentada por el Concello de Pontevedra después de que trabajadores de ENCE y sindicalistas de Comisiones Obreras se encerrasen en la entrada de la planta de alcaldía de la sede municipal de la calle Michelena.

Non fixemos nada malo nin golpeamos a ninguén", aseguró Ramiro en los micrófonos de COPE.



"Acollénonos ao dereito a non declarar porque non tiñamos ningunha instrución do que dixeron os policías nin vimos ningún vídeo. Entón, mentres non teñamos a instrución, non declaramos", explicó este operador de máquinas en el secapastas de ENCE desde hace 30 años.

Sobre lo sucedido en marzo en el Concello y que solo se cite a uno de los 13 denunciados, Ramiro no tiene explicación y volvió a defenderse: "Estivemos nunha sala onde non fixemos nada nin nos metimos con ninguén nin interrompemos a ninguén (deixamos traballar a todos os funcionarios). Estivemos alí en son de paz ata que saíu o alcalde e non fixemos mal a ninguén. Non fixemos nada malo nin golpeamos a ninguén".