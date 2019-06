Los gritos de la dueña del perro atacado en Pontevedra: "Lo mata, lo mata"

Paloma Castro ha llevado al extremo su responsabilidad en la concejalía de Bienestar Animal de Pontevedra porque este lunes no ha dudado en ayudar a salvar a un perro que estaba siendo atacado por otro can potencialmente peligroso.

Ocurrió este lunes en la Alameda y, ante los gritos desesperados de la dueña del perro atacado, acudió con un compañero, el periodista Jesús Iglesias, a intentar separarlos. "Vimos que el perro había enganchado del cuello al pequeño y no lo soltaba. No obedecía al dueño ni nada. A mi compañero se le ocurrió echarle agua en la cara y yo le di con una silla, porque tenía miedo de que me mordiera, y conseguimos que lo soltara", relata la concejala socialista.

Posteriormente, la Policía Local pudo comprobar que el perro potencialmente peligroso no llevaba el bozal obligatorio para su raza ni tenía el chip identificativo.