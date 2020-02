Los empleados de las autoescuelas de Pontevedra se manifiestan por "la precariedad del sector"

El sindicato de autoescuelas de la Central Unitaria de Traballadoras (CUT) ha convocado una huelga para este miércoles en toda la provincia de Pontevedra entre las 10.00 y 13.00 horas de la mañana. Además, habrá una manifestación rodada en Vigo, con salida a las 10.30 horas desde Travesía de Vigo, para denunciar "la precariedad que está viviendo el sector de las autoescuelas".

En concreto, el sindicato ha manifestado a través de un comunicado que existe una "ausencia absoluta" de control de la jornada laboral, que comienza a las ocho de la mañana y termina más tarde de las diez de la noche.

Asimismo, han indicado que no cuentan con vacaciones ni con reconocimiento de enfermedades por riesgo laboral, además de afirmar que existen autoescuelas que "pagan por clase dada", es decir, que "si no se presenta el alumno, no cobras".

Por otra parte, la organización sindical ha señalado que mantuvieron contacto con la Asociación Provincial de Autoescuelas de Pontevedra y que ésta no mostró "el más mínimo interés en arreglar la situación" hasta el punto, añaden, de "echar la culpa" a los trabajadores por "aceptar las condiciones" que se les ofrece.