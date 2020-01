Los ecologistas de Anduxía, pendientes de reunirse con Portos de Galicia por la playa de Pescadoira

En Bueu, la asociación ecologista Anduxía está pendiente de reunirse con la presidenta de Portos de Galicia para conocer cuándo se va a continuar con la regeneración de la playa de Pescadoira.

Para demostrar que no se han olvidado de ella, se han tirado al mar en pleno día de Reyes.

A 12 grados calculan que debía de estar el agua de una playa que perdió toda su arena en el año 98 al prolongar el dique exterior del puerto de Bueu. Posteriormente se regeneró parte de la playa pero falta la otra mitad.

El presidente de Anduxía, Suso Framil, ha hablado en COPE de su particular forma de manifestarse: "no verán botarse á auga non sería ningunha novedade. Como nos pode máis a ilusión por rexenerar a praia que o frío e o mal tempo, pois nos metemos na auga en xaneiro".

Unas 20 personas se dieron un chapuzón en pleno mes de enero para que se regenere esta playa de Bueu.