Los agentes de Guardacostas recuperan más de 330 kilos de pescado y marisco extraído ilegalmente

Los controles realizados en los últimos días en el litoral de Galicia han dado sus frutos. Los agentes del Servicio de Guardacostas de Galicia, requisaron casi 10.000 metros de artes de enmalle, casi 500 nasas para la captura de diferentes especies y más de 330 kilos de distintos productos del mar; pescado y marisco.



En la provincia de Pontevedra los agentes del organismo dependiente de la Consellería del Mar realizaron diferentes controles. En la ría de Pontevedra se han incautado 450 metros de artes de enmalle y más de 90 kilos de pescados y mariscos.

La ría de Arousa ha sido la zona en la que se han llevado a cabo más incautaciones. Contando con cerca de 450 nasas para la captura de distintas especies, y más de 80 kilos entre pescados y mariscos comisados. En gran parte se trataba de artes sin identificar, por lo que las especies que se encontraban en su interior fueron devueltas al mar.



Estas incautaciones también tuvieron lugar en otras rías, como la de Vigo, Muros y Noia y en la de Camariñas, protagonista esta última de una importante actuación por parte de los agentes del Servicio de Guardacostas de Galicia.



La conselleira do Mar, Rosa Quintana, ha recordado a todos los ciudadanos el riesgo para la salud que puede suponer el consumo de productos del mar extraídos y comercializados de manera irregular , ya que esos productos no pasan ningún tipo de control sanitario que

garanticen el buen estado del alimento. Así es que pide a los consumidores que no compren productos fuera de las vías legales de comercialización.