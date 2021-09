Lores sobre ENCE: "Todo o mundo ten que buscarlle alternativas a esta empresa cando non é así para o resto"

Después del anuncio del BNG de que llevará al Parlamento de Galicia una propuesta para crear un consorcio forestal de iniciativa público-privada como alternativa al posible cierre de ENCE en la ría de Pontevedra, el alcalde de la ciudad, Miguel Anxo Fernández Lores, ha propuesto contar con una celulosa que además sea papelera. "Si ENCE non é quen de facelo, haberá outras empresas interesadas", ha manifestado sobre la idea nacionalista.

Sobre la situación después del recurso que ganó el Concello de Pontevedra en contra de la prórroga concedida a ENCE para permanecer en Lourizán 60 años más de lo establecido inicialmente, Fernández Lores ha insistido en el cumplimiento de la ley en igualdad de condiciones para todos: "Hai empresas en Pontevedra que están construíndo no polígono do Campiño, na Reigosa, en Barro-Meis ou na Plisan e están buscando alternativas. Isto de ENCE é unha cousa que só se pode entender se hai unha connivencia entre o Partido Popular e a empresa. Parece ser que todo o mundo ten que buscarlle alternativas a esta empresa cando realmente non é así para o resto dos empresarios. Eu non entendo esa posición dos empresarios", reconoció el alcalde de Pontevedra sobre el apoyo a la permanencia de ENCE en su actual emplazamiento.

Entre sus argumentos, añadió: "Hai algo que non se dixo: a concesión remataba en 2018 e, se houbese posibilidade de renovala na súa ubicación actual (que non a hai), tería que sacarse a concurso porque non hai dereitos adquiridos por ningunha empresa para seguir producindo. Igual que un aparcadoiro soterrado".

La delegación de Gobierno en Galicia anunció que el próximo 10 de septiembre el ministerio de Transición Ecológica convocaría una segunda reunión de la mesa de diálogo para el futuro de los puestos de trabajo de ENCE y en la que participa el propio Gobierno central, la Xunta, el Concello de Pontevedra, la empresa y los comités encabezados por Comisiones Obreras, en el caso del de oficinas, y por la CIG, en el de la fábrica.