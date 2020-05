Lores, en Cope: "Probablemente non poidamos facer unha Feira Franca coma a do ano pasado, será distinta"

En su entrevista en Cope Pontevedra, el alcalde de Pontevedra, Miguelanxo Fernández Lores, se ha comprometido a "facer unha rebaixa sustancial" en el precio de la tasa de veladores, es decir, el impuesto que pagan los locales de hostelería por instalar las terrazas de los bares, restaurantes y cafeterías en el dominio público.

El regidor nacionalista ha atendido personalmente a los hosteleros afectados por la crisis del COVID-19 para escuchar sus demandas y necesidades. Sobre el espacio para las terrazas, el alcalde Lores ha dicho en Cope que "si é posible ampliar o espazo, separando os veladores porque nesa rúa ou praza hai espacio dispoñible, intentarémolo facer".

Los hosteleros demandan la eliminación de las tasas de veladores en el 2020 y en el 2021, al considerar que la situación económica se hará agravando en los próximos meses. Asimismo, le piden al Concello de Pontevedra el incremento de la franja horaria de las terrazas, dentro de los horarios establecidos por licencia.

Sobre la redistribución del presupuesto municipal para ayudar a los comercios y locales de hostelería más afectados, el alcalde ha asegurado que "as partidas que temos no orzamento son imprescindibles todas elas. Eu non podo adiantar o que vai a pasar pero para Pontevedra é fundamental a utlización e o dinamismo do espazo público para xerar actividade económica, temos que repensar moitas cousas e queremos contar con todo o mundo".

Feira Franca

De cara a la vuelta a la normalidad, el alcalde apuntaba hoy en los micrófonos de Cope a una Feira Franca distinta. "Probablemente non poidamos facer unha Feira Franca como a do ano pasado, o cal non quere dicir que non vaiamos gastar cartos en ampliar os espazos para garantir a seguridade" del distanciamiento social.

Sobre los conciertos de las fiestas de A Peregrina, Lores ha opinado que "ó mellor o caché do artista é menor pero os gastos para celebrar o concerto é maior". El Ayuntamiento invertirá más dinero en reforzar la seguridad de los eventos festivos que se celebren durante la época estival.

Visita al Banco de Alimentos

Antes de su cita con nuestros oyentes, el alcalde ha visitado el almacén del Banco de Alimentos de Pontevedra. La concejala de Bienestar Social, Paloma Castro, y el mandatario municipal han agradecido el intenso trabajo de las entidades sociales durante la crisis del coronavirus. El Concello atiende actualmente a 172 familias y el Banco de Alimentos ha repartido más de 35 toneladas de alimentos no perecederos entre unas dos mil personas, solo este año.