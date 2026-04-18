Cuando el lenguaje se rompe: la rehabilitación temprana como llave para superar la afasia

La afasia se consolida como una de las secuelas más frecuentes y complejas tras un daño cerebral en España, afectando cada año a miles de personas. Según explica Adriana Iglesias, logopeda de la Unidad de Neurorrehabilitación del Hospital Quirónsalud Miguel Domínguez de Pontevedra, este trastorno adquirido del lenguaje aparece principalmente tras un ictus o un traumatismo craneoencefálico, alterando la capacidad de expresar o comprender el lenguaje verbal y escrito.

INCIDENCIA TRAS EL ICTUS

En España se registran más de 120.000 casos de ictus al año, y entre el 20% y el 30% de los pacientes desarrolla algún grado de afasia. Esta condición suele estar relacionada con lesiones en el hemisferio izquierdo del cerebro, donde se localizan las principales redes neuronales del lenguaje.

REHABILITACIÓN PERSONALIZADA

La intervención en el centro hospitalario pontevedrés comienza con una evaluación exhaustiva para determinar qué funciones lingüísticas se conservan y cuáles están alteradas. A partir de ahí se diseña un plan intensivo y adaptado a cada paciente. El tratamiento va más allá de los ejercicios convencionales, incorporando contextos cotidianos como cafeterías o supermercados, con el objetivo de recuperar la autonomía en situaciones reales.

La especialista subraya que la rehabilitación temprana es clave, ya que iniciar el tratamiento en fases iniciales permite aprovechar la capacidad de reorganización del cerebro y mejorar la eficacia de las estrategias comunicativas.

TECNOLOGÍA Y APOYO FAMILIAR

El uso de sistemas alternativos y aumentativos de comunicación (SAAC) mediante tablets y dispositivos digitales facilita que pacientes con afectaciones graves puedan comunicarse con mayor eficacia. Además, Iglesias destaca el potencial de la inteligencia artificial como herramienta de apoyo en el domicilio, siempre bajo supervisión profesional.

Por último, la experta incide en el papel del entorno cercano: recomienda a las familias crear ambientes tranquilos, utilizar frases claras y respetar los tiempos de expresión del paciente, evitando interrupciones. Un apoyo que resulta fundamental para favorecer la inclusión social y mantener la motivación ante una necesidad básica como es la comunicación.