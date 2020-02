Las 5 pistas que dejan claro el protagonismo del Momo de Vilanova de 2020

El tema del Momo de Vilanova de Arousa es de los secretos mejor guardados del carnaval de la comarca de O Salnés pero el alcalde, Gonzalo Durán, siempre facilita alguna pista que ayuda a hacer apuestas.

ES UNA PERSONA PERO TAMBIÉN CON COSAS

En entrevista para COPE Pontevedra, el regidor ha respondido de esta forma a la pregunta de si se trata de una persona o de una cosa: "Tiene de todo. Aclara muchísimo ya".

NO ES UN ANIMAL

No ha dejado lugar a duda señalando que no se tratará de un animal. "Esa es una gran pista", opina Gonzalo Durán.

En todo caso, las mascotas tendrán su oportunidad de participar en el Carnaval con el 'Cannaval' que tendrá lugar este sábado.

DE RELEVANCIA INTERNACIONAL

Protagonistas de la actualidad son los elegidos cada año para encabezar el desfile del Momo. ¿Se conoce solo en España o también a nivel nacional?. El alcalde de Vilanova, que en la presentación de los humoristas invitados al Momo acudió disfrazado de bolivariano, responde: "A nivel nacional, desde luego. E internacional, también. Tiene relación con Iberoamerica y con la polémica de las maletas. Estoy siendo explícito de cuidado".

NO FUE FLOR DE UN DÍA

"Es una cosa conocida y que, voy a dar una pista grandísima, estuvo de actualidad en 2019. Incluso hoy en día se habla y se comenta".

SÁTIRA POLÍTICA SIN INTERFERIR EN LA PRECAMPAÑA

Aunque se descarten pocas personas con esta pista, el alcalde Gonzalo Durán ha querido limitar las posibilidades explicando que no tiene relación directa con las elecciones del próximo 5 de abril. "Nos metemos muchas veces con políticos pero lo que no hacemos (pese a que este es un gobierno municipal del PP, aunque no decido yo quien es el personaje) es, cuando hay citas electorales, aprovechar para meterle el dedo en el ojo al adversario político. No tiene ninguna relación con las elecciones autonómicas que tenemos en mes y medio ni con ninguno de sus personajes. No hemos descartado más que a seis u ocho personas -en referencia a los posibles candidatos de los partidos que finalmente se presenten en solitario o en coalición- de los 7.000.000.000 del planeta Tierra pero que se sepa que no va a haber ninguna tirantez política porque no es la intención", afirma el primer edil de Vilanova de Arousa.

La solución, el domingo 1 de marzo con el desfile del Momo.