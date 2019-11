Las obras en el IES Ramón Cabanillas de Cambados no podrán afectar a las clases

Después de que la dirección del IES Ramón Cabanillas de Cambados y el ANPA del instituto se quejasen a la Consellería de Educación de las molestias de las obras en el centro, este lunes la jefatura territorial de Pontevedra ha remitido un escrito a la dirección de la obra para recordar a la empresa que sus trabajos no pueden interferir en la actividad escolar.

"La obra es grandísima, que evidentemente le hacía falta al centro y será casi como un centro nuevo cuando se acabe, pero las molestias son las que son. Lo ideal sería que se hiciesen por las tardes, a nosotros no nos importaría que se alargara el plazo de ejecución de la obra", ha valorado en COPE Víctor Cacabelos, presidente de la asociación de Nais e Pais de alumnos del instituto cambadés.

En declaraciones a esta emisora, el jefe territorial de Educación de la Xunta de Galicia en Pontevedra, César Pérez Ares, ha reconocido estar "totalmente de acordo cos pais. Téñoo que dicir publicamente: o meu recoñecemento ao equipo directivo e á ANPA pola súa colaboración". Partiendo de ese acuerdo, el responsable de la Consellería ha señalado que "xa está recollido no libro de incidencias e no libro de obras que non pode perturbarse o normal desenvolvemento do funcionamento do período lectivo coas obras. Iso está claro e xa llo advertín eu á empresa en dúas visitas que fixen ás obras".

En la práctica, no puede oírse un taladro que no permita escuchar a los profesores en clase. "Ou que houbese martillazos ou demolicións ou pos que impedisen o normal funcionamento. Esa orde xa está dada hoxe á mañá -en referencia a este lunes 11 de noviembre-, non esperamos a ir o mércores alí", ha aclarado César Pérez Ares sobre las molestias de las obras en el IES Ramón Cabanillas.

PLAZOS CON RETRASOS

En primer lugar, el Concello de Cambados se retrasó en conceder la licencia de obras para poder empezar los trabajos en verano y evitar las mayores molestias en horario escolar. Después, problemas como la recepción de materiales hacen que el plazo estimado de tres meses probablemente no vaya a cumplirse y las obras no terminen este mes de noviembre.

RENOVACIÓN PRÁCTICAMENTE TOTAL

Cambio de cubiertas, falso techo en la planta baja, aislamiento de la fachada, nuevos ventanales, luminarias de alta eficiencia, pintado de paredes y nuevo sistema de calderas de biomasa son las principales mejoras que la Consellería de Educación está realizando en el IES Ramón Cabanillas.

Sobre el nuevo sistema de calefacción, el jefe territorial de Educación en Pontevedra ha adelantado que esta semana llegará una caldera provisional para poder paliar las bajas temperaturas que se registran actualmente.