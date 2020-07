El jefe de Alertas Epidemiológicas de Pontevedra afirma que "tendremos una vacuna antes de lo que imaginamos"

El ligero repunte del número de casos activos de coronavirus en el área sanitaria de Pontevedra y O Salnés es lo normal. El jefe de servicio de Alertas Epidemiológicas de la Jefatura Territorial de Sanidad en Pontevedra, Miguel Álvarez Deza, considera que "el riesgo no se ha multiplicado, el virus sigue circulando y se incrementa la movilidad, por lo que es normal que haya nuevos casos aislados o algún brote puntual".

Los dos nuevos positivos desde el pasado viernes, que elevan las cifras a los 10 casos en activo, están relacionados con los brotes de A Mariña y de O Barbanza. "Uno de ellos es una persona que se desplazó a Burela durante sus vacaciones y el otro es un jardinero de Vigo que participó en una comida de una veintena de personas" ha informado el doctor Álvarez Deza.

La responsabilidad individual es fundamental tras abandonar el estado de alarma. En este momento, en el que no disponemos de ningún tratamiento definitivo que, según el jefe de servicio de Alertas Epidemiológicas de Pontevedra "probablemente tendremos vacuna antes de lo que imaginamos, que no será 100% eficaz ni la definitiva, pero habrá una pronto, yo soy optimista", el extremar las precauciones es fundamental. La sociedad debe respetar el distanciamiento social de 1,5 metros entre personas y, si no es posible, usar la mascarilla como protección. Sigue siendo necesario el lavado de manos frecuente, con agua y jabón o con gel hidroalcohólico.

La llegada de turistas de otras partes de España y del extranjero ayudará a la recuperación económica de Galicia, sin olvidarnos de que el virus sigue ahí. "Esperemos que con el buen tiempo y sin tantos turistas de golpe tengamos controlada la transmisión comunitaria de la COVID-19", ha apuntado el epidemiólogo en su entrevista en Herrera en Cope desde Pontevedra.

COVID AUTO

El punto de extracción COVID AUTO que, hasta el día de hoy se prestaba servicio en el Pazo da Cultura de Pontevedra, pasa a ubicarse en el acceso exterior del Hospital Provincial por la calle Joaquín Costa.

El nuevo emplazamiento responde a la petición del Concello de Pontevedra de poder disponer de la totalidad de los espacios del Pazo da Cultura para albergar las pruebas educativas de acceso a la universidad.