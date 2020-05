A Illa, Vilagarcía, Poio, Marín, Bueu....¿parcelarán sus playas este verano como Sanxenxo?

El Productor Interior Bruto (PIB) de Sanxenxo vive del turismo en un 80%. Ante la amenaza del coronavirus este verano, el Concello de la capital turística por excelencia de Galicia ha presentado en la playa de Silgar un modelo de parcelamiento y limitación de aforo que pretende dar seguridad y confianza a los miles de visitantes de la temporada estival.

¿Que harán el resto de localidades con bandera azul en 2019?

Marín (5 banderas azules)

Marín ha sido, después de Sanxenxo con 14 arenales, la localidad pontevedresa con más banderas azules (Aguete, Mogor, Portocelo, Loira y A Coviña). El Concello de Marín pretende controlar el aforo a sus arenales más concurridos, pero todavía no se ha tomado ninguna decisión. La alcaldesa, María Ramallo, considera que "habrá que ir analizando y experimentando para ver cómo se pueden controlar los aforos y en función de ello tomaremos las medidas oportunas".

Bueu (4 banderas azules)

Sin salir de la comarca de O Morrazo, el siguiente por orden de lista en el número de distintivos azules es Bueu. El Concello de Bueu considera que todavía es muy pronto para tomar medidas en las playas con distintivo (Lapamán, Lagos, Portomaior y Area de Bon). El alcalde, Félix Juncal, opta por "agardar para ver como evoluciona todo e cales son as recomendacións e as esixencias que nos impoñan as autoridades competentes. Chegado ó momento, adoptaránse todas as medidas para cumprir as normas de seguridade".

Vilagarcía de Arousa (2 banderas azules)

Vilagarcía está valorando posibilidades para evitar aglomeraciones en las playas aunque el gobierno local considera que la solución de Sanxenxo para sus playas urbanas no se adaptaría a los arenales de la capital arousana (Campanario y Preguntorio tuvieron distintivo azul en 2019). El alcalde, Alberto Varela, que además es presidente de la Federación Galega de Municipios y Provincias, prefiere esperar a que haya unas pautas oficiales.

A Illa de Arousa (2 banderas azules)

En A Illa de Arousa, el alcalde, Carlos Iglesias, opta por una regulación común en todo el país y por comunidades autónomas. En consecuencia, que sea el Estado y la Xunta los encargados de coordinar las condiciones para la reapertura de los arenales (Area de Secade y Bao obtuvieron bandera azul el año pasado).

Poio (1 bandera azul)

Con bandera azul en 2019 en Cabeceira, la concejala de Seguridad Ciudadana de Poio, Marga Caldas, opina que "primeiro debemos instar á responsabilidade da cidadanía e se temos que tomar alguna medida de control para a seguridade o faremos. Pero o noso criterio é que as praias son lugares de convivencia en liberdade".

Ponte Caldelas (1 bandera azul)

Pontevedra tiene el privilegio de gozar de una playa fluvial con bandera azul como es A Calzada, en Ponte Caldelas. Salvando las distancias con la afluencia de Silgar, el alcalde caldense, Andrés Díaz, cree que "sería moi complicada poder parcelala, imos ser prudentes e esperar para ver como aconsellan a reapertura da praia fluvial".