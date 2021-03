Hosteleros de Portonovo piden reforzar la vigilancia policial porque "o comportamento dos veciños non axuda"

El Concello de Sanxenxo pasará a ser el único municipio del área sanitaria de Pontevedra-O Salnés en el nivel alto de restricciones por la covid-19. El número de casos activos ha subido esta semana a los 37 en total. Las medidas se aplicarán a partir de este viernes.

La hostelería no podrá servir en el interior y las terrazas estarán limitadas al 50 por ciento de su aforo. El resto de limitaciones no cambiarán por lo que seguirán teniendo permiso de movilidad con el resto de concellos de Galicia, excepto los municipios ourensanos de Beade y Maside, que permanecerán en el nivel extremo de restricciones frente a la pandemia.

Los hosteleros de Portonovo han lamentado, en declaraciones a Cope Pontevedra, que "a poboación non está facendo ben as cousas, o comportamento non está sendo o correcto". El vicepresidente de la asociación Ruta dos Viños, Raúl Rey, ha expresado el hartazgo de un sector que soporta los gastos del personal, del alquiler o del suministro diario de un establecimiento con productos de gastronomía.

Este hostelero ha pedido a las autoridades que refuercen la vigilancia policial para evitar que haya "xente sen mascarilla e en grupos superiores a seis persoas". Raúl considera que el desconocimiento de las medidas ya no sirve de excusa pero que los bares no se pueden hacer cargo de "unha responsabilidade​que se carga en nós pero, se eu estou metido na cociña, e teño unha persoa de camareiro...non podemos atender a todo".

Los hosteleros de Sanxenxo aprovecharán el buen tiempo que se espera para el fin de semana, aunque los ingresos estarán lejos de los que se esperaban antes de la decisión del Comité Clínico que asesora a la Xunta.