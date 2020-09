La historia de superación de Manuel Besada, un septuagenario de Meaño que superó la COVID-19 junto a su mujer

La COVID-19 deja a cientos de pontevedreses sin viajes del Imserso este año. Es la primera vez que se suspende el programa vacacional para mayores desde su inicio, en 1985. Hoy en Cope Pontevedra, hemos hablado con uno de los últimos jubilados que pudo viajar antes de la pandemia.

Manuel Besada es un vecino de Meaño que, a principios de marzo, viajó a Torremolinos junto a su mujer. Fueron en avión de Santiago a Málaga pero tuvieron que volver en autobús porque se infectaron de coronavirus. A su regreso, ambos tuvieron que estar 20 días ingresados en el Hospital Montecelo y otros tantos en aislamiento domiciliario. Por eso, a sus 77 años, Manuel considera que la decisión de cancelar los viajes del Imserso es acertada. "Non me da pena ningunha non poder ir de viaxe, eu o que quero é quedarme na casa despois da experiencia que tiven", ha dicho en su entrevista.

El peor momento fue a partir del 22 de marzo cuando ingresó en Montecelo."Agora estarei ó 70% pero perdín 12 ou 13 kilos durante os días que estiven no hospital. A miña muller estivo con vómitos e eu tiven un accidente despois de perder o coñecemento polos síntomas. O que non pasou por eso que trate de non coller o virus, poñerse a mascarilla e evitar os locais onde haxa moita xente".

La casa y sus aparatos de gimnasia se han convertido en el mejor amigo de Manuel para recuperar su estado físico anterior a la pandemia.