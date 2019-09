O Grove invitará al Rey a la Festa do Marisco

El Concello de O Grove invitará a la Festa do Marisco al Rey Felipe VI aprovechando la coincidencia en fechas con el I Foro Atlántico La Toja que se presenta como “Un espacio para la reflexión y la defensa de la democracia liberal” y al que está previsto que asista su alteza real.

A mayores, el alcalde grovense, José Cacabelos, ha adelantado en COPE Pontevedra que remitirá una invitación igualmente al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez.

Los dos convites están pendientes de que se fije una fecha para la junta local de seguridad que convoque la Subdelegación del Gobierno, previsiblemente esta semana, para organizar el dispositivo para la Festa do Marisco. Ante la coincidencia con el evento de debate político en el que estará el Rey, la propia Casa Real participará en la junta para coordinar la seguridad de Felipe VI.

"Non é nada fácil, é un protocolo moi estricto, de moito control dos horarios pero, desde logo, no Grove sempre convidamos a todos aqueles que se queiran achegar: ao Rei, ao presidente da Xunto ou ao presidente do Goberno...", ha reconocido José Cacabelos.

CONCIERTOS FESTA DO MARISCO 2019

Jueves 3 de octubre: Fla-Meco

Viernes 4 de octubre: MS Nina-Sticky M.A.

Sábado 5 de octubre: Imelda May, Cristina Rosenvinge, Triángulo de Amor Bizarro

Domingo 6 de octubre: Xabier Díaz & Adufeiras, @ De Viño

Lunes 7 de octubre: 5 En Zocas

Martes 8 de octubre: A Banda do Sequío

Miércoles 9 de octubre: Os Firrás

Jueves 10 de octubre: Dulce Pontes

Viernes 11 de octubre: Novedades Carminha, Holywater

Sábado 12 de octubre: Iván Ferreiro, Marem Ladson y Os Amigos dos Músicos

Domingo 13: Los Secretos