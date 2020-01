Gonzalo Durán explica en COPE por qué considera mejor la marca 'Mar de Santiago' que 'Mar de Compostela'

El Concello de Vilanova de Arousa ha registrado la marca 'Mar de Santiago' para compartirla con otros ayuntamientos involucrados en la Variante Espiritual del Camino a Compostela, según el alcalde Gonzalo Durán, "serán todos concellos de menos de 20.000 habitantes", por lo que Vilagarcía queda excluida del proyecto, y no se trata únicamente de ayuntamientos gobernados por el Partido Popular.

El anuncio ha sido contestado por el municipio vilagarciano recordando que el Concello registró en 2002 el nombre de 'Mar de Compostela'. En palabras del concejal de turismo de Vilagarcía, Álvaro Carou, "o alcalde de Vilanova podería ser en pouco máis orixinal: debe de ser o único que descoñece que Vilagarcía é porto de Santiago dende a época Medieval, ‘praia de Compostela’ dende hai case cen anos e que aquí naceu a Ruta Fluvial Xacobea".

SANTIAGO VERSUS COMPOSTELA

En su entrevista en COPE Pontevedra, el alcalde de Vilanova, Gonzalo Durán, aclaró: "también pensamos en Mar de Compostela pero no es lo mismo. La idea surge de una experiencia que tuvimos en la Mancomunidad, cuando fuimos a presentar en Europa la Variante Espiritual y el Camino a Santiago por nuestra comarca. Vimos que de Galicia, nada; Arousa-Salnés, nada; Pontevedra os tengo que decir que tampoco suena para nada, con todo mi respeto. Lo que conocían era Santiago, con connotaciones históricas desde los vikingos, con Jacobsland. Era Santiago, no Compostela. Ponemos Mar de Compostela y no entienden fuera de aquí".

En cambio, para el gobierno local de Vilagarcía, la creación de la marca 'Mar de Santiago' "non vai crear máis que confusión, o que sería contraditorio co obxectivo que di buscar o seu propio promotor. Seguindo o seu propio argumento, haberá que preguntarse cando un posible visitante se atope con unha publicidade que diga 'mar de Compostela' e outra 'mar de Santiago'", ha manifestado Carou.