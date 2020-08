Ni globos de agua ni papelitos, la alternativa a la Festa da Auga han sido las pompas de jabón

El confinamiento ha unido a los vecinos de la plaza de Ravella de Vilagarcía de Arousa y, sin la Festa da Auga tradicional por San Roque, han echado pompas de jabón por la ventana como alternativa que no incumple las restricciones sanitarias.

El pregonero virtual de esta fiesta, Darío Rodríguez, ha confesado en COPE Pontevedra todas las opciones que habían previsto hasta dar con la definitiva: "Dixéramoslle á concelleira -Tania García-, que tamén vive por aquí, 'Mira imos tirar globitos de auga cheos'. E ela xa nos dixo Non, radicalmente, non. Porque se vai publicar un bando no seu momento e iso vaise prohibir. Dixémoslle aos veciños que fosen preparando papelitos de 2x2 cm, dunha folla de xornal saían 200. Pero o día 14 publicaron un bando no que nos curtaban as ás. Ao día seguinte, casualmente o alcalde -Alberto Varela- viu por alí tomar unha cervexa e díxonos ' Fastidieivos bastante, verdade?' E nós comprendémolo".

Así que lo único que se tiró por la ventana fueron las pompas de jabón, aunque el propio Darío amagase con tirar un cubo de agua como siempre hace el pregonero de la Festa da Auga, pero el suyo estaba vacío.

ADELANTO DE LOS CONCIERTOS DE SAN ROQUE

Para ajustarse a las nuevas medidas anticovid publicadas en el Diario Oficial de Galicia este sábado, el Concello de Vilagarcía ha decidido adelantar los horarios previstos de los conciertos de las fiestas de San Roque, que serán a las 22.00 horas en lugar de las 23.00 horas, ya que la hostelería debe cerrar como máximo a la una de la madrugada y no admitir nuevos clientes desde la medianoche.

Además, en caso de lluvia, el Concello ha previsto trasladar las actuaciones de A Xunqueira al Auditorio Municipal.