Vilagarcía consigue que la Vía Verde do Salnés se promocione por toda Europa

Vilagarcía regresa de FITUR con un acuerdo para promocionar la Vía Verde do Salnés fuera de nuestras fronteras. El alcalde de la capital arousana, Alberto Varela, y el concejal de Turismo, Álvaro Carou, han logrado que la Fundación de Ferrocarriles Españoles promocione a nivel nacional y europeo la primera vía verde íntegramente gallega, una vez que esté operativa.

La Fundación llevará a cabo "una fuerte campaña de promoción", tanto en su publicación física, como a través de la web y de sus redes sociales. La promoción se hará extensiva a países europeos, a través de asociaciones y colectivos especializados en turismo activo y turismo verde, con las que mantiene contacto Vías Verdes de España.

Además de poner en valor el sendero a pie y en bicicleta, la Fundación destacará todos los atractivos y recursos existentes en su trazado: el Pazo de Rubiáns con sus camelios y el Jardín de Excelencia, la Azucarera de Portas, las aguas termales y balnearios de Caldas o el Parque Nacional de Cortegada y la Ruta Fluvial Xacobea del Camino de Santiago.

La administración local y la Fundación han firmado un convenio de colaboración para ceder materiales expositivos para el Museo del Ferrocarril de Vilagarcía. La primera obra cedida será una de las maquetas principales que el organismo ha exhibido en la feria internacional de turismo de Madrid.

Plazos Vía Verde do Salnés

Los representantes del gobierno de Ravella esperan que "a Vía Verde do Salnés estea rematada de cara á primavera". Los trabajos financiados por la Deputación de Pontevedra y por los concellos de Caldas, Portas y Vilagarcía están en una fase avanzada.

Este 2020 se iniciará la actuación correspondiente a la Xunta de Galicia. La conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, ha asegurado en sus últimas declaraciones que "incrementouse o orzamento da Dirección Xeral de Patrimonio Natural para o desenvolvemento das obras da Vía Verde do Salnés". En relación a las críticas vertidas por la presidenta de la Deputación provincial apuntando a la falta de compromiso del gobierno autonómico con este proyecto, la conselleira ha contestado que "se deixe de facer unha política absurda que non nos leva absolutamente a nada, que non se preocupe Carmela Silva que hai financiación garantida".