Funciona el ultimátum y la empresa del punto limpio de A Lama comienza a retirar la basura

La empresa Urbaser ha comenzado a retirar en camiones los residuos acumulados en el punto limpio de A Lama después de que el alcalde, Jorge Canda, visitase las instalaciones para comprobar su saturación y amenazase con emprender acciones legales contra la empresa por no cumprir con el contrato firmado por la concesión del servicio. El popular dio este jueves 24 horas para solucionar el problema y la empresa no llegó a agotar ese plazo.

POSIBLE GESTIÓN DIRECTA

Actualmente, Urbaser ha recurrido el nuevo concurso público de gestión del punto limpio, concurso que ha ganado la empresa Eulen. Pendiente de la resolución judicial, el alcalde de A Lama valora la posibilidad de aprovechar una posible petición de repetir el concurso para no hacerlo y asumir directamente la gestión con medios y personal municipal.

De esta forma, el regidor popular se puso en contacto con la dirección de Urbaser para recordarle “aínda que non resultaron gañadores no concurso que acaba de facer o Concello para xestionar o punto limpo, tal e como esixe a legalidade vixente, non é normal que non cumpra coas súas obrigas contratuais. Teñen a obriga de facer ben as cousas ata o derradeiro momento e polo tanto non poden facer deixación de funcións posto que é un comportamento sumamente grave que terá consecuencias se é que non o emendan axeitadamente”. Este viernes, en su entrevista en COPE, Jorge Canda confirmaba que la empresa había reaccionado.

A mayores, el alcalde de A Lama ha aprovechado para presumir de servicio municipal ya que funciona de lunes a sábado -de lunes a viernes de 7.00 a 14.00 horas y los sábados, de 7.00 a 13.30 horas-, cuando la mayoría de Concellos solo abren días puntuales.