Fin de semana con orquestas en Poio y Pontevedra: así se consiguen entradas gratis

El Concello de Poio y la Xunta de Galicia organizan este fin de semana distintos eventos protagonizados por orquestas punteras.

En el caso de Poio, su programación de verano encara la recta final con las actuaciones de la orquesta París de Noia y del Combo Dominicano. Los dos conciertos se celebrarán en el aparcamiento de A Seca a las 22.00 horas. Para el concierto del viernes 24, de la París de Noia, todavía quedan entradas disponibles en la web woutick.es. Para el Combo, llevan días agotadas. En los dos casos son invitaciones gratuitas que deben sacarse con antelación por protocolo covid, ya que se pedirá identificar a todos los asistentes y facilitar un teléfono de contacto al que avisar en caso de que fuese necesario hacer rastreos.

Debido al cambio de las normas sanitarias por la evolución de la pandemia, el concejal de Fiestas, Xosé Luís Martínez, ha anunciado que los conciertos no serán con público sentado sino que se podrá estar de pie aunque el público esté dividido en zonas para evitar aglomeraciones. Tal y como ha comunicado el Concello de Poio, "a concellería de Festexos disporá dun dispositivo especial na explanada da Seca, que constará dun recinto acotado dividido en dous sectores diferenciados diante do escenario con capacidade para 500 persoas cada un, tal como indica a normativa autonómica en materia de prevención covid. O acceso será común e por orde de chegada e a apertura de portas aos dous eventos será ás 21.00 horas, unha hora antes da actuación". Por lo tanto, la verbena se parecerá algo más a los eventos celebrados antes de la pandemia. “Grazas ao proceso de vacinación e á concienciación da veciñanza, atopámonos nun contexto no que podemos garantir actuacións seguras onde se poida sentir a música doutro xeito a como se viña facendo ata o de agora”, ha valorado el concejal nacionalista Xosé Luís Martínez.

En el caso de Pontevedra, la Xunta de Galicia apoyará al sector de las orquestas organizando distintos festivales como el programado en el aparcamiento del recinto ferial. Este domingo 26 desde las 17.00 horas, las orquestas Marbella, La Oca, Triunfo, Televisión, Samba, América y Fama actuarán durante 45 minutos cada una de ellas.

Para poder asistir, las entradas están disponibles en la misma webwoutick.es y a primera hora de la mañana de este jueves las invitaciones para Narón y Santiago de Compostela ya estaban agotadas.

De la misma forma que en Poio, el recinto estará acotada para un máximo de 1.000 personas y dividido en varios sectores para garantizar el distanciamiento social.

AYUDAS DIRECTAS A LAS ORQUESTAS

En un comunicado, la Xunta ha destacado haber sido la primera administración autonómica en adjudicar ayudas específicas al sector musical de la verbena. A través de Turismo de Galicia, en 2020 se reparció 1.079.000 euros en subvenciones a 51 empresas. Según la resolución de la convocatoria publicada el 9 de febrero de 2021 en el Diario Oficial de Galicia, la empresa que mayor puntuación sacaron fueron Lomonoia S.L., Trebol Musical, S.L. y Panobaser, S.L., cobrando respectivamente 104.000, 88.000 y 74.000 euros.

Además, en abril de 2021, la Xunta abrió una convocatoria de ayudas para personas trabajadoras estacionales de orquestas y espectáculos perjudicados por los cierres de las restricciones sanitarias por la covid-19, dotadas con 500.000 euros. A mayores, las orquestas también pueden beneficiarse del tercer Plan de Rescate para autónomos y pymes afectados por la crisis de la covid-19 y aprobado en el mes de junio.

En la presentación de los festivales de orquestas, el director da Axencia Galega das Industrias Culturais (Agadic), el pontevedrés Jacobo Sutil, hizo referencia al impacto de la crisis sanitaria en el sector: “Na Xunta comprendemos e compartimos a súa preocupación. É un colectivo altamente cualificado e profesionalizado, que forma parte esencial da maneira de entender calquera celebración festiva e de ocio en Galicia, a través da oferta duns espectáculos completos, nos que participan diversidade de oficios e que proxectan unha elevada calidade artística”.





