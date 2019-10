Con tono de euforia al haber cerrado una exitosa celebración, el alcalde de O Grove, José Cacabelos, ha hecho balance de la Festa do Marisco señalando que el 12 de octubre ha sido la jornada de mayor afluencia en los más de 50 años de historia del evento. Según los cálculos del Concello, el pasado sábado se han repartido unas 4.000 raciones a la hora, desde las 11.30 horas que abrían los puestos, y alrededor de 30.000 personas se acercaron al municipio meco.

"A verdade que este sábado foi desbordante. Isto vén constatar que a Festa do Marisco é un evento dos destacados en Galicia no mes de outubro porque, de non ser así, a estas alturas de ano a maioría do Grove, do Salnés e de Pontevedra estaría pechado a nivel hoteleiro e hosteleiro", subrayó Cacabelos al recordar que el Concello dedica el 8% del presupuesto municipal a esta celebración.

En total, del 3 al 13 de octubre, la Festa do Marisco despachó 145.000 raciones aproximadamente, con el arroz de marisco o el pulpo como los platos más solicitados.

En cuanto a la procedencia de los visitantes, las provincias españolas que acuden en mayor medida a O Grove por su fiesta grande son las de Pontevedra y A Coruña, por lógica cercanía, además de Madrid y Barcelona. A continuación, los portugueses son los comensales mayoritarios en la Festa do Marisco, que trabaja en ser reconocida como fiesta de interés turístico internacional. De hecho, el alcalde ha adelantado que se espera presentar el evento de 2020 en Bruselas, para reforzar su repercusión en el resto de Europa. La intención del gobierno local es llamar la atención del público de Francia, Bélgica, Italia, Austria y Holanda.