Feijóo: "A vacina é prioritaria. Supoño que chegaremos a un acordo cos Concellos de Vilagarcía e Pontevedra"

Los Concellos de Pontevedra y Vilagarcía han lamentado no poder ceder de nuevo el recinto ferial y Fexdega, respectivamente, para ser usados por el Sergas como centros de vacunación masiva.

Ante esta situación, el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha puesto de relevancia la protección de la salud por encima de la planificación de estos dos recintos feriales. "A vacina é unha cuestión prioritaria para calquera sociedade. Non sabemos se podemos compatibilizar os usos deses recintos feirais, non sabemos se temos alternativas. Supoño que chegaremos a un acordo co Concello de Vilagarcía e co Concello de Pontevedra. Pero insisto: a vacinación é prioritaria para a sociedade fronte a outro tipo de actividades económicas (moi respectables pero menos prioritarias desde o punto de vista dos intereses xerais)", ha declarado el presidente autonómico este jueves tras la reunión semanal del Consello de la Xunta.

Al respecto, el alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores, ha comunicado al gerente del área sanitaria pontevedresa, José Ramón Gómez, la imposibilidad de volver a utilizar el recinto ferial como centro de vacunación masiva porque este espacio se encuentra comprometido hasta diciembre para albergar otro tipo de eventos, como conciertos, el Culturgal o el Salón Etiqueta Negra.

A preguntas de esta emisora, el alcalde de Pontevedra ha señalado que en la ciudad del Lérez no existe un espacio con dimensiones similares al Recinto Ferial con amplio aparcamiento, por lo que considera que la Consellería de Sanidade debe administrar las vacunas para las personas mayores en los centros sanitarios con un refuerzo del personal.

Por parte del Concello de Vilagarcía de Arousa, Fexdega es utilizado este viernes como centro de exámenes para una oposición de auxiliar administrativo municipal, la semana que viener acogerá una feria del automóvil y, desde mediados de noviembre, se montarán las atracciones de navidad del tradicional Fexturrón.

El conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, anunció este pasado miércoles la reapertura de los llamados 'vacunódromos' a mediados de noviembre, coincidiendo con el inicio de la campaña de la dosis de refuerzo a las personas entre 70 y 79 años, que sería la tercera dosis en el caso de vacunados con Pfizer, Moderna o AstraZeneca, y para poner la segunda a todos aquellos que recibieron la monodosis Janssen.

Fuentes de la gerencia del área sanitaria de Pontevedra-O Salnés han confirmado a COPE que se están buscando alternativas a Fexdega y al recinto ferial y serán comunicadas en cuanto se comprometan.