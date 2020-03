Feijoo sobre Ence: "Si non o solucionamos agora, o único que falta é poñerlle a acta de defunción" 

El presidente del PPdeG y candidato a revalidar su cargo al frente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijoo, ha mantenido un encuentro esta mañana con la ciudadanía pontevedresa. Feijoo ha informado de la cantidad de obras y proyectos que llevó a cabo en Pontevedra en sus 11 años de gobierno autonómico.

Además se ha expuesto a las cuestiones de los ciudadanos que le han preguntado por un posible gobierno de coalición de izquierdas si el PP no logra la mayoría absoluta. El presidente ha contestado que "estas elecciones son equiparables en importancia a las del 2009", en plena crisis económica. Mantener la Xunta de Galicia como resistencia del separatismo y de las políticas rupturistas de otras comunidades autónomas ha sido uno de los grandes titulares del presidente en su cita en Pontevedra.

Logros de la Xunta

Feijoo ha destacado los 200 millones de euros en Pontevedra en estos 11 años al frente de la administración autonómica. Acuerdos entre el gobierno autonómico y local que han permitido a la Xunta en el último año rehabilitar el edificio de su antigua sede en la calle Benito Corbal para un uso multidisciplinar por 4 millones de euros. Crear la nueva ciudad de la justicia de A Parda con un edificio de 23 mil metros cuadrados que cuenta con 28 nuevos juzgados que ha permitido evitar los colapsos en la justicia pontevedresa. O las mejoras de la educación en los últimos años, duplicando el número de plazas de las escuelas públicas en la Boa Vila.

Futuro de Ence

El presidente gallego insiste en la crisis forestal que supondría el cierre de la fábrica de Ence en Lourizán. Un varapalo económico que afectaría, según sus declaraciones, a unas 80 mil familias gallegas. Feijoo ha explicado al PSOE y al BNG las posibles consecuencias para los trabajadores directos e indirectos. "Xogar co futuro de Ence é xogar co futuro dos camioneiros que entran e saen con madeira, coas empresas auxiliares, con máis do 50% da actividade de Porto de Marín e producir unha sequía industrial dun impacto moi superior o que podemos pensar nestes momentos", ha sentenciado Feijoo.

Hospital Gran Montecelo

El regidor autonómico ha anunciado esta mañana que este mismo mes de marzo de licitarán las obras para la ampliación del Hospital Montecelo. El objetivo es iniciar los trabajos a finales de este año. 180 millones de euros de inversión para un gran hospital que dará servicio a 300 mil personas durante los próximos 50 años.

Transporte metropolitano

Las obras de la estación intermodal, con la reforma de la estación de autobuses, avanzan a buen ritmo y estarán terminadas a finales de este año o a principios del 2021. Por otro lado, la Xunta pondrá en marcha en las próximas semanas el servicio de transporte metropolitano en Pontevedra con descuentos para los usuarios y gratuidad para los menores de 21 años.