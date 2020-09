La falta de fondos municipales por la pandemia es la razón por la que Pontevedra no cede el Archivo al Froebel

Es una reivindicación histórica de las familias de los escolares del CEIP Froebel de Pontevedra: que el Concello ceda el local del Archivo Municipal al colegio.

Para el curso 2020-2021, la petición se hacía más necesaria por las medidas de distanciamiento social que exige el control de la pandemia de coronavirus.

A pesar de esa falta de espacio en el colegio, precisamente la crisis de la covid-19 es la razón que alega el Concello de Pontevedra para no trasladar las oficinas del archivo, tal y como se le ha trasladado a la comunidad educativa del Froebel, en palabras de la presidenta de la ANPA, Xandra Revenga.

A pesar de esta nueva decepción y de la incertidumbre ante el inicio escolar, Xandra reconocía que su hijo tiene muchas ganas por volver a clase y le da igual tener que llevar mascarilla en todo momento.

Además, la representante de las familias no ha dudado en destacar la labor que están realizando los profesores este curso. En su caso, ha estado en contacto con la dirección a lo largo de todo el verano.

LAS ADMINISTRACIONES TRASLADAN SEGURIDAD ANTE LA VUELTA AL COLE

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha asegurado este martes que si se siguen las medidas que Gobierno y comunidades autónomas acordaron el pasado jueves en la sectorial de Educación para la 'vuelta al cole', este regreso se dará "en condiciones de seguridad.

Ademas, ha recordado que hay estudios científicos internacionales y de hospitales y centros españoles, como el de San Juan de Dios, que han determinado que la transmisión del virus en la población infantil no sólo no es superior a la de la población adulta, si no que es inferior. Así, ha indicado Illa, se deben "seguir las recomendaciones, pero no hay que tener más miedo de lo necesario".