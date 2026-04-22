Fallece un hombre de 48 años tras un atropello en la PO-531 en Pontevedra

Un hombre de 48 años, vecino de Vigo e identificado por las iniciales I.F.R., ha fallecido a primera hora de este miércoles tras ser atropellado en la carretera PO-531, a su paso por el término municipal de Pontevedra.

Según han informado el 112 Galicia, la Guardia Civil y Urxencias Sanitarias 061, el suceso se produjo poco después de las 8.00 horas en el punto kilométrico 1,400, en las inmediaciones del polígono de O Vao-Campañó. Fue un particular quien dio la voz de alarma al servicio de emergencias.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos sanitarios, Policía Local, Protección Civil y Guardia Civil. El 061 movilizó una ambulancia asistencial, pero los sanitarios no pudieron hacer nada por salvar la vida del hombre, que falleció en el lugar del accidente.

Fuentes de la Guardia Civil han indicado que la víctima se encontraba realizando trabajos en el polígono en el momento del atropello. Asimismo, apuntan a que el vehículo implicado podría ser un camión cuyo conductor no se detuvo tras el impacto.