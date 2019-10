Un estafador pidió 50 euros a comerciantes de Vilagarcía en nombre del instituto Castro Alobre

Alicia, una de las propietarias de Deportes Rodas, en Vilagarcía, ha dado su testimonio en COPE Pontevedra sobre cómo la timó un hombre que pedía dinero en nombre del IES Castro Alobre para organizar un torneo de fútbol sala que no se va a celebrar.

¿CÓMO ENGAÑABA A LOS COMERCIANTES?

Según relató Alicia, antes de pasarse por la tienda, este hombre llamó por teléfono para avisar de que se estaba preparando un evento deportivo por parte del instituto y que posteriormente se pasarían a pedir dinero como colaboración. "En lo que buenamente se puede, intentas colaborar. Además yo tengo los chavales en el instituto. Es más, cuando me llamó la persona, me comentó 'porque claro, tienes a los niños en el instituto' y me quedé así... Claro, es un instituto muy grande, cabía la posibilidad de que los tuviera allí y dio la casualidad de que sí. Entonces casi te fías más", afirma la copropietaria del establecimiento situado en la avenida de Cambados.

Al llegar a la tienda, el 3 de septiembre, mostró un cartel antiguo de otro evento para ejemplificar lo que supuestamente haría el IES Castro Alobre, pidió 50 euros como donativo y entregó un recibí con el DNI de un tal Manuel Fernández, que está por confirmar si es su identidad real o se trata de una identidad suplantada.

Ante más casos como este, la asociación de comerciantes Zona Aberta remitió este miércoles un correo electrónico a todos sus asociados advirtiendo del timo.

Al haberse enterado recientemente, desde Deportes Rodas no han presentado una denuncia ante la Policía Nacional por el momento y valoran si hacerlo o no teniendo en cuenta la cantidad estafada. Sí sabe Alicia que el instituto se moverá para evitar que se siga utilizando su nombre para timar a los comercios de Vilagarcía.