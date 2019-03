Centenares de personas se han dado cita este fin de semana en Ponte Caldelas para presenciar el primer 'Sábado de Música Acuática', un espectáculo de luz y sonido en la renovada plaza de España.

El alcalde de Ponte Caldelas, Andrés Díaz, explicó en COPE que el informático y el experto musical encargados de la exhibición necesitan una semana de trabajo para prepararlo, en este caso, la fuente 'bailó' al ritmo las piezas musicales Ha nacido una estrella (Andrés Lorenzo), We will rock you (Queen) y la Marcha de los Toreros (de la ópera Carmen, de Bizet).

Estas representaciones se repetirán una vez al mes.