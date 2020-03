Escolares de Cuntis piden a Shakira como pregonera del Lacón con Grelos y una piscina en el colegio

El alumnado del colegio Aurelio Marcelino Rey García no se ha mordido la lengua a la hora de hacerle peticiones al alcalde de Cuntis, Manuel Campos, en su intervención en el programa especial de COPE previo a la Festa do Lacón con Grelos. Entre sus solicitudes están "unha piscina no cole" o traer a las cantantes Aitana o Shakira como pregoneras de la fiesta, aunque también hubo un estudiante que reconoció sinceramente: "a min dame igual".

Hubo una niña que evidenció que grandes y pequeños no somos tan distintos ya que, ante la pregunta de qué es lo que más les gusta de la Festa do Lacón con Grelos, respondió: "probar tapas, tomar algo...".

Sobre el evento declarado de interés turístico de Galicia, se le consultó al alcalde cómo comenzó la fiesta. "Pois comezou hai moitos anos, tamén no campo da feira. Primeiro facéndoa un grupo de xente, Despois foi aumentando pouco a pouco e o concello decidiu montar a festa con alguén que se encargue de facer toda a comida e organizar toda a loxística", relató Manuel Campos sobre la celebración que en 2020 ha celebrado su XXIII edición.

En cuanto a las tradiciones locales, los alumnos describieron a la perfección quién es el Chapante: "é o muñeco do que nos despedimos no Entroido", ya que como cierre de la Festa do Lacón con Grelos se celebra el velatorio y entierro del Chapante, representación del cuntiense 'buen comedor'. El agua termal de la villa es "moa boa para os ósos", "é curativa" y tiene de particular "que xa vén quente". Sobre si la de Cuntis es la mejor agua termal, uno de los estudiantes de 3º y 4º de Primaria que participaron en el programa especial de COPE Pontevedra reconoció que "para nós, si". Y fueron muy didácticos al explicar otro de los recursos históricos del municipio. ¿Qué son los petroglifos? "Cervos, círculos", "debuxos que facían os romanos antigamente nas pedras", respondían los alumnos sobre las representaciones de arte rupestre que situaban en la Época Romana aunque en realidad tienen unos 4.000 años.