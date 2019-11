Escaso seguimiento de la huelga en la Atención Primaria de Pontevedra y O Salnés

La Consellería de Sanidade y el Servicio Galego de Saúde sitúa el seguimiento de la huelga convocada por la Asamble de Médicos de Atención Atención Primaria de Galicia en solo un 12'7%. En el área sanitaria de Pontevedra y O Salnés han secundado la huelga el 18'1% del personal de los centros sanitarios.

La gran mayoría de los usuarios entrevistados por Cope Pontevedra en la capital de la provincia no han sufrido perjuicios, es más alguno ni se ha enterado de que había huelga: "Non topei problema ningún de personal, si hai folga non se ve". Otros no han tenido inconveniente para recibir asistencia sanitaria.

La Administración sanitaria también destaca que el grado de cumplimiento de los servicios mínimos durante la jornada es del 100%.