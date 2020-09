Entrada con horario escalonado y alumnos en fila: así fue la vuelta al cole en un centro de Pontevedra

Como ejemplo de los nuevos protocolos para la vuelta al cole en situación de alerta sanitaria, el CEIP Álvarez Limeses de Pontevedra ha habilitado tres horarios distintos para entrar al colegio: a las 8.55 horas, los alumnos de 3º de Primaria; a las 9.25 horas, a los de infantil se les permitía colocarse en el patio con sus padres porque son niños y niñas de 4 y 5 años; y a las 9.55 horas, la entrada se reservaba para 1º y 2º de Primaria.

A las puertas del centro, las familias no debían aglomerarse ya que, desde este jueves día 10, en el Concello de Pontevedra están prohibidas las reuniones de más de diez personas no convivientes. Eso sí, esa limitación no incluye "actividades laborais e administrativas, actividades en centros educativos, de formación e ocupacionais, sempre que se adopten as medidas previstas nos correspondentes protocolos de funcionamento", según se ha publciado este miércoles en el Diario Oficial de Galicia.

Los recreos también tendrán horarios diferenciados: 10.25 horas, 10.55h, 11.35h y 12.05 horas.

Los padres y madres consultados por COPE esta mañana confían en el profesorado aunque tienen miedo por la falta de espacio en las aulas para mantener el distanciamiento social y cómo se verán afectados los protocolos los días de lluvia. A pesar de las dudas, todos reconocen que sus hijos e hijas tenían ganas de volver a clase y prueba de ellos han sido los saludos a distancia entre compañeros y también las llamadas efusivas a sus profesoras al verlas entrar por el patio. La vuelta a las clases de forma presencial llega seis meses después de haberse suspendido por la evolución de la pandemia de covid-19 en marzo.