¿Entiendes los motivos por los que una víctima de violencia de género puede retirar una denuncia?

La responsable de la Unidad de Atención a la Familia y Mujer -UFAM- de la Policía Nacional de Pontevedra, Maite Pantín, ha señalado como factor clave para eliminar la violencia de género saber identificarla y que haya una tolerancia cero: "la educación es fundamental. A veces la gente joven sabe lo que es la violencia de género pero en ellos mismos les cuesta identificarla. Y por parte de toda la sociedad, que no se permita ninguna conducta machista, de machaque a la mujer, bromas no graciosas... Tendríamos que tener una tolerancia cero para que estos gestos no siguieran".

¿Qué puede llevar a una víctima a no denunciar o a arrepentirse?

Cuando una mujer acude a comisaría a denunciar un caso de violencia de género, al momento se la asesora en la planta donde está ubicada la UFAM y no en la oficina de denuncias habitual. "Siempre se anima a que ponga la denuncia porque, si no, no vamos a poder hacer nada para ayudarla", explica la inspectora jefa responsable de la unidad. En caso de denunciar, la Policía Nacional le solicita un abogado de oficio (que es gratuito para todos los casos de violencia de género) y medidas de protección para establecer una orden de alejamiento y de comunicarse con ella o con sus hijos, en caso de tenerlos.

En muchas ocasiones, surgen dudas a la hora de denunciar al agresor, situación que no suele suceder en delitos de robos o estafas, por ejemplo. "Estamos en víctimas muy diferentes a otro tipo de delitos. Es mucho más complicado porque tienes una implicación muy directa con el autor, porque es el padre de tus hijos, porque no quieres causarle un daño mayor. Muchas veces vienen y explican 'pero yo no quiero que le pase nada malo'. Hay una vinculación sentimental, a veces una dependencia emocional, económica... Son muchísimos factores los que a veces bloquean a la víctima para seguir adelante con el proceso. Incluso una vez puesta la denuncia, luego hay que ir al juzgado y defender esa denuncia, eso también les cuesta. Por eso también es muy importante el apoyo psicológico que puedan tener, se les aconseja también que estén fuertes para poner la denuncia y seguir con el procedimiento hasta el final", relata la agente Maite Pantín.

La responsable de esta unidad especializada de la Policía Nacional ha confirmado que todos los agentes han recibido formación sobre delitos de violencia de género para conocer las particularidades de estas agresiones, físicas o psicológicas.

EN NOVIEMBRE, EN PONTEVEDRA, 33 DENUNCIAS

Según los datos facilitados por la subdelegación del Gobierno en Pontevedra, en la primera quincena del mes de noviembre se han presentado 33 denuncias, tres de ellas catalogadas como de riesgo alto. Actualmente hay 1.112 casos en la provincia a los que se les realiza un seguimiento desde el Ministerio del Interior, ninguno de ellos en riesgo extremo.

Para obtener asesoramiento especializado en violencia machista, el teléfono gratuito que facilita el Gobierno es el 016.