El Enobús volverá a circular por Cambados el 2 de julio

Fátima Abal, reelegida este sábado como alcaldesa de Cambados, ha adelantado en COPE Pontevedra la fecha en la que el Enobús volverá a circular: el 2 de julio. De esta forma, se retomarán los recorridos en autobús por decenas de bodegas de la Denominación de Origen Rías Baixas.

Sobre el concierto estrella de la Festa do Albariño 2019, Fátima Abal no ha desvelado el nombre del cantante o grupo internacional que tocará en Cambados, ya que prefiere esperar a que el concejal de Cultura en el último mandato, el nacionalista Víctor Caamaño, decida si continúa en el gobierno local para que pueda ser él quien lo anuncia, al haber sido la persona que lo ha conseguido.

En las negociaciones con Somos Cambados y BNG se ha centrado la entrevista con la socialista, que espera a que representantes de todos los grupos encuentren una fecha para poder confirmar si se unen en un tripartito o si el Bloque se queda fuera del gobierno de coalición que formarán PSOE y Somos.

EL MANDATO DEL RURAL

Entre sus objetivos para los próximos cuatro años, Fátima Abal ha remarcado la inversión en las parroquias de Cambados, en saneamiento y abastecimiento de agua. A mayores, en caso de que sus socios de gobierno estén de acuerdo, la alcaldesa querría llevar a cabo una de las promesas electorales del programa socialista: elaborar un nuevo Plan Xeral de Ordenación Municipal. "Queremos darlle solución a terreos que se atopan fóra de ordenación, que non son edificables, camiños que non teñen saída, etc. Para evitar que os cambadeses e cambadesas teñan que acudir a municipios limítrofes para poder comprar a súa vivenda", ha explicado la socialista Fátima Abal.