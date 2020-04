La empresa pontevedresa Serga compra máquinas de ozono para desinfecciones que "llegan a cualquier rincón"

Para evitar contagios por coronavirus, la plantilla de limpieza de Serga, empresa de gestión integral de comunidades en Pontevedra, Sanxenxo y el resto de la comarca de O Salnés, ha adaptado su trabajo a la nueva situación.

En su entrevista en COPE, el gerente de Serga, Santiago Mariño, se ha felicitado por no haber tenido en la empresa ningún caso de covid-19: "Gracias a Dios no hemos tenido ningún contagio. Desde que -los empleados- llegan al trabajo, hemos establecido unos protocolos de entrada y salida de vestuarios comunes para evitar contagios entre ellos. Y después, durante el desplazamiento, tanto en la ida y venida al trabajo como en la estancia en los centros de trabajo, hemos establecido protocolos para que nuestro personal no se contagie y, a su vez, tampoco se contagien cuando vas a limpiar unas escaleras, un ascensor... Manteniendo una distancia de seguridad, con los EPI -Equipo de Protección Individual- necesarios: guantes, mascarillas...".

A mayores, la empresa ha adquirido máquinas de ozono para hacer desinfecciones al milímetro y ya han despertado el interés de dos ópticas de la ciudad de Pontevedra.