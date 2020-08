Emocionante devolución de 1.000 euros perdidos en Vilanova y que fueron entregados por un vecino honrado

Una mujer peruana de 72 años y que vive en Vigo es la persona que había perdido una bolsa con 1.000 euros en la calle González Besada de Vilanova de Arousa.

Fue un vecino de A Illa quien llamó a la Policía Local de Vilanova para entregar la bolsa con el dinero, un gesto de honradez que fue destacado por el cabo José Luís Maquieira.

Este martes a mediodía se hizo un llamamiento para que se supiese que esta gran cantidad de dinero en efectivo estaba en la jefatura de policía. En menos de 24 horas, ha aparecido esa persona, gracias también a que en la bolsa aparecía un número de cuenta y unos datos personales a los que los agentes sigueron la pista.

Este era el momento en el que la propietaria firmaba un recibí conforme recuperaba sus pertenencias:

MÁS PERSONAS HONRADAS EN VIGO

No hay duda de que en el mundo existen buenas personas. Y si no que se lo digan a un vecino de Vigo que esta semana extravió una riñonera con 1.500 euros en su interior, el sueldo recibido tras trabajar durante todo el mes de julio, y que pudo recuperar gracias a que un joven la encontró tirada en la calle y no dudo en entregarsela a su legítimo dueño.

Ocurrió en la zona de Coia, concretamente en la calle Bueu. Un joven que paseaba por allí se topo de lleno con una riñonera que estaba tirada en la calle. Cuando la abrió comprobó que en su interior había mucho dinero en efectivo además de diversos documentos. Por todo ello no dudó en ponerse en contacto con la Policía local de Vigo para explicarles el hallazgo y tratar así de localizar al legítimo dueño de ese dienro.

La casualidad quiso que justo una patrulla de la Policía local de Vigo que se dirigía a la zona donde el joven había encontrado la riñonera se topase con otro hombre. Este señor, de unos 50 años, explicó a los agentes que acababa de perder una riñonera y que en su interior había 1.500 euros que era su nómina del mes de julio. En ese momento, los policías acompañaron al hombre hasta el joven que había encontrado el dinero para que este fuese entregado a su legítimo dueño.