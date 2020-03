Un 'ejército de modistas' de O Salnés y Pontevedra crean más de 1.300 mascarillas al día de forma altruista

Su número va en aumento, en paralero a su acción social desde Carril, Vilagarcía. Al menos 66 costureras y modistas de la comarca de O Salnés y de Pontevedra han puesto su granito de arena para frenar el número de infectados diarios por la epidemia del coronavirus. Desde finales de la semana pasada, trabajan en la confección de mascarillas de forma altruista.

Fuensanta Portas es la encargada de coordinar el reparto del material, gracias a las redes sociales y a su conexión interna a través de what's app. En su entrevista en Cope Pontevedra, Fuensanta ha destacado que "las 66 costureras suelen hacer una media de 20 medias diarias", es decir, unas 1.320 mascarillas cada jornada.

Funcionan como una cadena. Hay personas que recogen material, como telas de algodón y gomas, y las envían a las costureras. Éstas confeccionan las mascarillas. Y otros voluntarios se encargan de transportar el material a los demandantes, cerrando de esta manera el círculo.

El Ayuntamiento de Vilagarcía colabora permitiéndoles el desplazamiento para la recogida y envío de la mercancía, además de cederles un local que el Concello tiene en Carril.

El primer pedido de mascarillas fue rumbo al Concello de A Estrada. Desde entonces, se ha repartido "a una conservera de Vilagarcía, a supermercados y a aquellos profesionales que no tienen acceso" a este material que nos proporcionan gratis desde "Cambados, A Pobra do Caramiñal y gente anónima que nos envía gomas, telas, sábanas...". Las demandas no paran de crecer.

A los militares de la Brilat se les provisionará de "unas 100 mascarillas" confeccionadas por costureras de Pontevedra. También se les proporcionará de material a los agentes de la Guardia Civil que lo han solicitado en los últimos días.