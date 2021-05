Domínguez dice que el BNG "miente" y que el alcalde "sabe que vivió de manera ilegal" en su casa de Marcón

El presidente del Partido Popular de Pontevedra, Rafa Domínguez, asegura que el alcalde "Lores vivió de manera ilegal" en su casa de Marcón. El líder de la oposición ha preguntado esta mañana a los técnicos municipales por la licencia de primera ocupación del regidor nacionalista en la Comisión de Urbanismo y la respuesta ha confirmado sus sospechas.

"La licencia de primera ocupación era obligatoria cuando Lores hizo su casa, es algo que nos confirman con total rotundidad los técnicos" ha manifestado el portavoz de los populares en la ciudad.

Domínguez ha mencionado que el alcalde, junto a otros concejales nacionalistas como César Mosquera o Carmela Silva, votaron a favor en el pleno municipal del 25 de septiembre de 1997 de la 'Ordenanza reguladora da primeira ocupación de edificios no termo municipal'. Una norma en la que se especifica que es necesario esta licencia para su regularización. La ordenanza sigue en vigor.

Defensa del BNG

El concejal de Urbanismo, Xaquín Moreda, ha dicho que, cuando Fernández Lores hizo su casa, no necesitaba este tipo de licencia. "A licenza solicitada polo alcalde de Pontevedra é do 21 de xullo de 1997, mentres que a ordenanza é do 31 de outubro dese mesmo ano, é posterior á súa concesión" ha defendido el nacionalista en rueda de prensa.