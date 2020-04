Diploma 'al mérito de estar en casa' a niños y niñas de Marín que este domingo han cumplido

Han sido varios los ayuntamientos que han decidido premiar a los niños y niñas del municipio con diplomas que recompensan lo bien que están llevando tener que quedarse en casa durante el estado de alarma.

En Marín, el oficial de la Policía Local Salva Montes ha relatado en COPE Pontevedra la impresión que genera en los pequeños que un agente les hable a ellos directamente. La idea es que el diploma les sirva de incentivo a seguir cumpliendo las normas: "es pasarles la responsabilidad y la satisfacción de haberlo hecho bien. Los niños cuando para una persona uniformada siempre les impone más pero el hecho de que les hablemos de tú a tú, de que te agaches y hables con ellos, les hace sentirse uno más. Y luego era impresionante cuando dejabas de hablar con ellos, que se giraban y empezaban a hablar con los padres y estaban superemocionados: '¡jo, qué importante! ¡Qué bien lo hice! Fíjate, me he quedado confinado, no he salido y me he portado fenomenal en casa'".

Durante la primera jornada en la que los menores de 14 años han podido salir a jugar y dar un paseo durante un máximo de una hora y en un radio de un kilómetro de su domicilio, en el caso de Marín, se ha notado más movimiento por la tarde aunque sin aglomeraciones. "Las playas estaban bastante controladas. Es cierto que ayer también hemos tenido la ayuda de la Brilat, que ha desplegado un importante número de efectivos. Y por la tarde sí que hubo algo más de acumulación, los compañeros han tenido que intervenir en algunos sitios para que la gente se separase, para evitar contactos pero, insisto, -casos- concretos, aislados. La gran mayoría ha respetado. Nosotros estamos muy satisfechos de la respuesta de la población de Marín", ha agradecido el oficial Montes en declaraciones a esta emisora.