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Detenido en Pontevedra tras agredir a un policía y tratar de ingerir el resultado de una prueba de alcoholemia

El conductor, implicado en un accidente en Eduardo Pondal, dio positivo con una tasa de 0,86 mg/l

Prueba de alcoholemia

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Prueba de alcoholemia

Redacción COPE Pontevedra

Pontevedra - Publicado el - Actualizado

1 min lectura

La Policía Local de Pontevedra detuvo el pasado 18 de abril a un conductor acusado de agredir a un agente e intentar tragarse el ticket con el resultado de la prueba de alcoholemia.

Según ha informado el cuerpo policial, los hechos se produjeron en torno a las 18:00 horas en la calle Eduardo Pondal, donde una patrulla acudió tras registrarse un accidente de tráfico para asistir a los implicados y facilitar la elaboración de un parte amistoso.

Durante las entrevistas, los agentes detectaron que uno de los conductores presentaba signos evidentes de embriaguez. Tras someterlo a la prueba de alcoholemia, arrojó una tasa de 0,86 miligramos por litro.

Al comunicarle el resultado, el individuo adoptó una actitud agresiva: intentó romper el ticket del etilómetro, llegó a introducirlo en la boca y se lanzó al suelo, golpeándose en la nariz.

Cuando los agentes trataron de ayudarle a levantarse, comenzó a forcejear y agredió a uno de ellos con varios puñetazos, además de sujetarse a sus piernas con la intención de derribarlo.

Finalmente, fue detenido por agresión a agente de la autoridad y por un delito contra la seguridad vial, al conducir bajo la influencia de alcohol superando las tasas permitidas.

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