El desnivel entre arcén y cuneta en Barro se solventará antes de este verano

La estrechez de alguno de los tramos de la carretera EP-0508, desde Curro a A Portela, en el Concello de Barro, no se solucionará a corto plazo pero en los planes de la Diputación de Pontevedra sí está acabar con el desnivel entre arcén y cuneta en las zonas en las que la cuneta ha quedado al descubierto después de una limpieza. "Son as cunetas orixinais da estrada, non se descubriu nada. Que pasa? Que facía 20 anos que non as limpaban e estaban todas cheas de terra. Unha vez que a Deputación está facendo tarefas de mantemento, tamén o fixo nesa estrada, entón descúbrense as tubaxes polas que tiña que pasar a auga e teñen esa profundidade. Cando a estrada é moi ancha, teñen esa profundidade tamén pero non dá esa sensación de perigo. Cunha estrada estreita coma esa, dá sensación de perigo e é real, non tes para onde apartar. Se ese metro e medio de ancho o tapas e xa serve para circular por el, dalle seguridade e sería a solución máis inmediata", ha explicado el alcalde de Barro, Xosé Manuel Fernández Abraldes en declaraciones a COPE Pontevedra.

Según ha podido confirmar esta emisora con fuentes provinciales, la obra más urgente se realizará antes de este verano. En un comunicado, el diputado de Infraestructuras, Gregorio Agís, ha concretado que se realizarán arcenes transitables como ha pedido desde octubre el alcalde de Barro. En estos momentos, la Diputación está elaborando un estudio y un proyecto para la zona. A mayores, en los próximos días irá a contratación el primer tramo de mejora del drenaje longitudinual entre Curro y San Amaro, entre los puntos kilométricos 0+000 y 0+640.

Por su parte, la plataforma vecinal de San Amaro se concentrará quincenalmente, como ha hecho este pasado domingo, para insistir en la necesidad de mejorar la seguridad vial en una carretera provincial en la que recientemente la Xunta de Galicia asumió el coste de unas sendas peatonales y ciclistas para dar seguridad especialmente al paso de peregrinos del Camino Portugués.