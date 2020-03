Desmontando falsos mitos sobre la fiebre en niños

La buena voluntad de las familias les lleva en ocasiones a mantener tradiciones sobre cómo atajar la fiebre en niños y niñas que no son las más recomendables médicamente, tal y como ha detallado en COPE el pediatra Alfonso Amado, especialista en Pontevedra.

"El problema no es lo más raro, el problema es que vemos cosas raras con mucha frecuencia. Cosas que nosotros creemos que no se deberían hacer con los niños pero que están en el imaginario popular y se han transmitido de generación en generación. Las familias, con toda su buena intención, lo hacen para ayudar a su niño pero muy problablemente no sería lo más adecuado según qué circunstancias", explica el premiado como mejor neuropediatra de España en los Doctoralia Awards.

Estos son los cuatro errores más repetidos: