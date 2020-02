El concello de A Lama vuelve a batir su propio récord de participación en el desfile del Entroido con nueve comparsas que desfilarán mañana a partir de las 17:00 horas por las calles del municipio. El alcalde popular, Jorge Canda, ha manifestado en su entrevista en Cope Pontevedra que "A Lama no tiene espacio para más comparsas".

La última en sumarse al Carnaval ha sido la comparsa Os Miúdos de Arcade. Participarán también Amoriños de Bora (que este año se despide como agrupación), As Flores do Carnaval, As Sonecas, Os Canecos, Os Solfamidas, Os Paparrulos, Os da Caña y 100 Locos.

Además de comparsas, están inscritos al desfile numerosos grupos procedentes de muchas localidades de la provincia de Pontevedra y un gran número de participantes en categoría individual o por pareja que optarán a los suculentos premios económicos.

Homenaje a Conde Cabanelas

A Lama homenajeará, por primera vez al vecino de Covelo, Manuel Barreiro Cabanelas, como impulsor del Carnaval de Río de Janeiro y de los propios sambódromos locales. El Conde Cabanelas "impulsó el primer Carnaval de Río de Janeiro, antes se hacían en pabellones y en sitios cerrados".