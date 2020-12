Desde México a Pontevedra para estudiar Fisioterapia de forma presencial

Entrevista a una alumna mexicana del Grado de Fisioterapia del campus de Pontevedra que prefirió estudiar en la Universidad de Vigo por mantener la presencialidad de sus clases.

Diana es alumna del Grado de Fisioterapia impartido por la Universidad de Vigo.

Al hacer un intercambio de solo un cuadrimestre, Diana termina su estancia en Pontevedra en enero y no volverá a casa por Navidad pero la pasará con sus compatriotas, solo convivientes, tal y como recomiendan las autoridades sanitarias.

PRUEBAS DE COVID-19 A ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS

El Servizo Galego de Saúde (Sergas) citará para realizar pruebas PCR o de antígenos a los estudiantes que regresen a Galicia y a los viajeros que lleguen a la comunidad procedentes de las zonas consideradas de riesgo.

Además, en Galicia sigue activo el registro de viajeros, que en verano contabilizó unas 500.000 personas, y que dieron lugar a 10.000 PCR que permitieron evitar cadenas de contagios. En este registro se pueden anotar todas las personas procedentes de fuera de la comunidad -y es obligatorio en el caso de las zonas de riesgo- y, de este listado, serán citadas aquellas personas que procedan de lugares con alta incidencia.

Además, también se pueden anotar para realizar las pruebas diagnósticas aquellos estudiantes que regresen a sus casas familiares aun estudiando en la propia comunidad gallega, pero en una ciudad diferente y con otra unidad de convivencia de referencia. Estas pruebas se harán en coordinación con las áreas sanitarias para citar lugar y hora de estas pruebas.

COMIDAS DE NAVIDAD EN GALICIA

El plan de celebración de Navidad diseñado por el comité clínico que asesora a la Xunta incluye como recomendación principal que las celebraciones se limiten a una "única unidad familiar", y que, en el caso de que sea necesario incorporar a algún miembro y se "tiene que romper por algún motivo" -por ejemplo, una persona mayor que viva sola-, como "máximo" haya tres unidades familiares. Por lo tanto, Galicia no marca límites en cuanto a número de personas hasta dos grupos de convivientes pero, en el caso de ser tres unidades familiares, el límite que se establece es de seis personas, sin contar en este caso a los menores de diez años en el cómputo global. "Es la última Navidad sin vacuna, no tiremos todo por la borda", ha remarcado el conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, al inicio de la intervención, en la que quiso ser "muy claro".

Además, Comesaña ha desgranado otras recomendaciones: reducir las relaciones sociales en los días previos a las reuniones para evitar contagios, que la mesa de la cena la coloque una persona, no compartir bebidas, desinfección de manos, reuniones al aire libre de forma preferente y ventilación con ventanas abiertos. Además, ha pedido "no hacerse trampas al solitario", es decir, no pasar el 24 y el 25 con una unidad familiar y el 31 y el 1 con otra, porque eso supondría juntarse varios núcleos de convivencia.