La Deputación provincial rehabilitará dos edificios históricos del Museo de Pontevedra

El vicepresidente de la Deputación de Pontevedra, César Mosquera, ha salido al paso de las críticas del Partido Popular esta mañana. El nacionalista ha asegurado que "pronto haberá novidades importantes" sobre la rehabilitación de dos edificios históricos del Museo de Pontevedra en el centro histórico de la ciudad. Según confirma el representante del bipartito, se trabaja de forma simultánea en los proyectos de mejora de Castro de Monteagudo y de García Flórez, situados en la plaza de La Leña.

En las últimas fechas, la administración provincial había anunciado la construcción de un nuevo edificio en una finca de Valdecorvos que se dedicará a la arqueología. Una obra que se desarrollará en paralelo a la rehabilitación de los edificios emblemáticos del Museo que "vanse sacar adiante tan pronto sexa posible". "A rehabilitación dun edificio é algo complexo, queremos unha obra bonita para os moitos anos que vai dar servizo e estamos vencendo todos os trámites que hai que pasar", sentenció el vicepresidente provincial.

Moción del Partido Popular

Los portavoces del PP en la Deputación, Pepa Pardo y Jorge Cubela, han presentado esta mañana una moción en la plaza de La Leña, para demandar la "reapertura de los edificios Castro de Monteagudo y García Flórez". La popular Pepa Pardo ha criticado las prioridades y "el secretismo" del gobierno bipartito.

Por su parte, Jorge Cubela ha criticado "la falta de rumbo" en lo que se refiere al Museo de Pontevedra. "Cultura está en mans do PSOE pero a xestión do Museo segue sendo do BNG, esas discrepancias veñen a cuestionar que un día digan unha cousa e ó día seguinte a contraria".