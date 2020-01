Si no dejas que tu hijo juegue con desconocidos en la calle, ¿por qué lo permites con el Fornite?

La mayor parte de las dudas de los alumnos del colegio Montemogos de Bueu, en la charla de este martes sobre nuevas tecnologías organizada por la Guardia Civil, estaban relacionadas con los videojuegos como el Fortnite, que permiten jugar de forma virtual con otras personas.

El guardia del puesto de Moaña Javier Cancelas ha alertado de que un desconocido puede acceder al sistema local de red de una vivienda cuando un niño acepta la invitación a una partida. "Desconocían, hasta ahora, que el simple hecho de que alguien aparezca con una skin valorada en 1.000 euros, que quiera jugar contigo y que tenga un nivel por encima de 300 (los chavales empiezan entre un nivel 30, van subiendo, llegan a 100-150, como mucho 200 y pico) y aparece alguien con un nivel muchísimo superior, que te invita a una partida suya, los chavales se sienten halagados. Esto conlleva que tú estás admitiendo que alguien entre a la red de tu casa. Por lo tanto, si no tienes escudos de protección, tienen acceso a todos los equipos que están conectados en tu casa. Esto evidentemente hay gente que también lo utiliza para delinquir", ha detallado el agente en su entrevista en COPE + Pontevedra.

De esta forma, desde la Guardia Civil se hace un llamamiento al sentido común. "En internet tiene que ser exactamente igual que en la vida real. Yo no puedo permitir que mi hijo hable con desconocidos, no puedo permitir que mi hijo esté en el parque a las doce de la noche, pues igual a las doce de la noche no puede estar con el móvil", ha reflexionado el agente Cancelas.

La charla impartida en el CEIP Montemogos de Bueu está enmarcada en el Plan Director de la Guardia Civil de Pontevedra con el que, como comentaba el agente al bromear sobre el 'pin parental', están pensadas para ofrecer información a los alumnos y no para adoctrinar.