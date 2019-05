Dapena: "valoro más esta plata por ser en casa y porque soy el primero de los humanos"

El Mundial Multideporte de Pontevedra se ha cerrado con el campeonato del mundo de triatlón de larga distancia en el que Javi Gómez Noya ha cruzado la meta en primer lugar, Pablo Dapena, segundo, se ha proclamado subcampeón, mientras que Saleta Castro finalizaba novena cumpliendo su objetivo de entrar en el top-10.

A preguntas de COPE, el pontevedrés Dapena no duda un segundo en señalar cuál es la medalla que más valora entre el oro de 2018 en Dinamarca o la plata de Pontevedra: "para mí la plata. Primero porque en casa siempre vale por dos, no es fácil competir en casa, hay que tener sangre fría y, luego, porque soy el primero de los humanos, a Javi no lo vamos a descubrir ahora y poder ganar a Terenzo Bozzone y todo el plantel que había hoy -en referencia a este sábado 4- ha sido increíble".

Foto: ITU Media / Wagner Araujo @wags.photoDapena, durante el sector ciclista.

