Cuntis promocionará el empadronamiento en el concello para subir el censo de habitantes

Con más de 4.000 habitantes, Cuntis incrementaría los ingresos que recibe del Estado en caso de superar la barrera de los 5.000 vecinos. Para evitar que el censo siga bajando, como ocurre en prácticamente todos los concellos de Galicia, el gobierno local que preside Manuel Campos prepara una campaña de promoción del empadronamiento. "Sabemos que hai moita xente que vive en Cuntis pero está empadroada noutros concellos e iso, para o concello onde vives, é malo", ha declarado el regidor cuntiense en COPE.

¿Cómo se incentivará censarse en Cuntis? No será dando un cheque en blanco. Según el criteiro del alcalde, Manuel Campos, "non se trata de repartir cartos. Imos facer unha campaña para informar de que é positivo que te empadroes no teu concello. De feito, houbo outros concellos da provincia que o fixeron e ao final conseguiron que a poboación flotante que está empadroada en Vigo ou en Pontevedra e está vivindo en Cuntis, que se empadronen. Nós somos un concello que damos axudas á natalidade, que mantemos un programa de conciliación laboral e familiar -el Cuntilín- que é totalmente gratuíto e así moitas cousas. Non se trata de que sexa todo gratis pero temos programas que fan que sexa positivo vivir en Cuntis"

Para fijar problación o aumentarla, el socialista Manuel Campos sitúa como prioridades desarrollar el polígono industrial de A Ran para generar empleo -para lo que celebra que haya un gobierno que dé estabilidad y pueda invertir en el polígono a través de la sociedad pública de suelos empresarias- y llevar a cabo medidas urbanísticas que faciliten construir nuevas casas en el rural, tal y como desean vecinos que se ven limitados en sus terrenos por las restricciones de la legislación autonómica.