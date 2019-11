Culpan a la tripulación del Nuevo Marcos de chocar contra una batea no balizada en la ría de Pontevedra

El Juzgado de Instrucción número 3 de Pontevedra ha decretado el sobreseimiento provisional y archivo de las diligencias relacionadas con el naufragio del 'Nuevo Marcos', en el que fallecieron tres personas en abril de 2017, tras chocar en la ría de Pontevedra contra bateas que no estaban balizadas.

La magistrada indica en la resolución que el accidente, sucedido el 26 de abril de 2017 en la ría de Pontevedra, no es atribuible al presidente de la Autoridad Portuaria de Marín ni al presidente de Portos de Galicia, tal y como demandaban las acusaciones particulares. La Fiscalía, por su parte, solicitaba el sobreseimiento provisional del caso.

La jueza, por tanto, descarta la existencia de tres delitos de homicidio por imprudencia grave y de un delito contra los derechos de los trabajadores.

La Comisión Permanente de Investigación de Accidentes e Incidentes Marítimos (Ciaim) -publicado el pasado mes de julio- dedicaba buena parte de su informe de 34 páginas a la falta de balizamiento de las bateas contra las que chocó el cerquero como factor clave. "Existía un cierto riesgo de colisión por la existencia en la misma del polígono de bateas sin señalizar", reza esta investigación.

Sin embargo, la titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Pontevedra se vale de la parte del informe de la Ciaim en la que se concluye "que el polígono de bateas no disponía de balizamiento, que era una noche oscura que no permitía ver las bateas, a no ser que estuvieran vigilando el radar", pero que "la vigilancia no fue eficaz ni se evaluó correctamente la situación por la tripulación y, como factor más importante, que la conciencia de seguridad de la tripulación no era la adecuada".

La jueza señala en el auto que la embarcación, sin estar obligada, disponía de un radar y de dispositivos de salvamento y protección individual, así como de una radiobaliza de localización.

SEGUIR HACIA COMBARRO TRAS EL CHOQUE

"No obstante, una vez colisiona con la batea, no se detuvo ni aminoró la velocidad, sino que continuó la marcha hacia el puerto de Combarro, que se encontraba a apenas cuatro minutos, sin efectuar ninguna llamada de socorro ni realizar una valoración de daños ni de las consecuencias de seguir navegando", indica la magistrada, quien subraya que "tampoco prepararon el abandono de la embarcación ni el uso de los dispositivos de salvamento y protección individual de los que sí disponía la embarcación, que se hundió apenas unos minutos después del choque".

El informe de la Ciaim confirma que la posición del polígono de bateas "no se ajusta a lo que indica la orden que lo regula", pero considera que "no contribuyó al accidente porque los patrones de pesca conocen la zona y navegan a la vista".

Así, la magistrada se basa en que la Ciaim subraya que el gobierno de una embarcación requiere "mantener en todo momento una vigilancia del entorno para evaluar continuamente la posición del buque y el riesgo de colisión" y que en la ruta que debía seguir el 'Nuevo Marcos' "existía un cierto riesgo de colisión por la presencia del polígono de bateas, algo que la tripulación debía conocer por ser de la zona y por faenar con regularidad en ella".

SOLICITUD DE BALIZAMIENTO

En el informe de la Ciaim conocido el pasado verano se instaba a la Xunta y al Ministerio de Fomento a evaluar si las bateas del polígono Portonovo D "suponen un riesgo para la navegación", al tiempo que llamaba a "la instalación del balizamiento". Además, emplazaba a actualizar su posición y modificar las cartas náuticas oficiales.

Con todo, más allá de que el polígono "no disponía de ninguna baliza o marca que lo señalara", en sus conclusiones la investigación observaba un cúmulo de falta de medidas de protección.

Entre ellas, se encontraba que la tripulación no se detuvo a evaluar los daños, de manera que la embarcación continuó su navegación que favoreció la rápida vía de agua que llevó al naufragio. Y es que la Ciaim explicaba que si se hubiese parado la embarcación "probablemente" no se hubiera hundido o la tripulación "hubiera tenido más tiempo para protegerse" y pedir ayuda.