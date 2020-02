Cubela no consiente que lo tachen de franquista y habla del Colectivo Portalén sin morderse la lengua

Tras no aceptar el BNG las enmiendas a su moción sobre memoria histórica presentadas por el Partido Popular en Cerdedo-Cotobade, la iniciativa ha sido rechazada por la mayoría absoluta de los populares en el pleno. Pese a no salir adelante una petición de retirar la simbología franquista del Concello, el alcade Jorge Cubela ha explicado en COPE que, entre otras cosas, no ha apoyado la moción por falta de seguridad jurídica. Tal y como relata el popular, el texto de los nacionalistas no contempla respetar los elementos arquitectónicos protegidos por Patrimonio y que la Ley de Memoria Histórica, en su artículo 15.3, marca como excepciones a la hora de eliminar vestigios de la Guerra Civil o la Dictadura.

Por otro lado, no se ha tenido en cuenta la propuesta popular de solicitar al Gobierno central su colaboración para elaborar un catálogo de esos restos, colaboración fijada en la propia ley.

Otro punto de desacuerdo entre nacionalistas y populares fue la idea del BNG de crear una comisión de expertos en las que estuviese incluido el Colectivo Portalén. "No estamos de acuerdo -con la citada asociación- por cosas que defiende y por cosas que manifiesta públicamente. A mí se me cataloga, día sí y día no, como persona de extrema derecha, cuestión que no voy a aplaudir. Y también se encuentran entre miembros de esta asociación personas detenidas por pertenecer a Resistencia Galega. Si el BNG se quiere ir a los sectores más radicales del ayuntamiento y nuestro país, allá ellos. Nosotros no vamos a participar de que un colectivo como Portalén, que defiende públicamente que se saque de la cárcel a una persona que está detenida por pertenencia a Resistencia Galega, haga su entrada en el Ayuntamiento. Y esto lo digo con toda la claridad y con toda la contundencia", ha manifestado Jorge Cubela en entrevista a esta emisora.

Por razones como estas, el alcalde de Cerdedo-Cotobade ha mostrado su malestar al tacharlo de franquista por no votar a favor de la moción presentada por el Bloque.