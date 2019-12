Ni rastro del 26590 en Galicia. El número del gordo de la lotería de Navidad de este 2019 no ha repartido suerte, pero sí el resto de los grandes premios. Pontevedra ha sido la provincia gallega más afortunada con el reparto de más de 9 millones de euros de los casi 13 que han caído en nuestra comunidad autónoma.

El 49797, cuarto premio del sorteo, ha dejado más de 5.000.000 millones en Cuntis. El número fue cantado a las 13.14 horas en el noveno alambre de la décima tabla, siendo el último gran premio de todo el sorteo. En la localidad pontevedresa se despacharon 253 décimos, de los que la mayoría fueron comprados por sus propios vecinos.

El número más famoso del sorteo ha sido el 750, el número más pequeño que ha dejado 500.000 euros del tercer premio en O Grove. El dueño de la Administración De Lotería Número 1 de O Grove, Manuel Rodríguez, ha dicho en declaraciones a Cope Pontevedra que "estaba en el sofá de casa viendo el sorteo y salté del asiento, desperté a todos, me metí en la ducha con el pijama puesto y me cogí las dos botellas de champán que tenía en casa para ir a celebrarlo a la administración". Una de las premiadas, Lucía, compró el número 750 el día anterior y nos decía que "todavía no me creo que me hayan tocado 50.000 euros".

En la capital de la provincia, en Pontevedra, un comprador de máquina se llevó 6.000 euros en la Administracion De Loterias Número 7 Dorita, situada en la calle Loureiro Crespo. Su administradora, Ana Muíñoz, ha asegurado que "esta mañana ya hemos empezado a vender para la lotería del Niño".

Otras localidades pontevedresas como Moraña, O Grove, Sanxenxo y Vilagarcía también se han llevado un pequeño pellizco de la lotería de Navidad de este año.