¿Cuántos nuevos abonados del centro deportivo de Campolongo en enero no han ido ni un solo día en todo el mes?

Hasta el 15 de enero, coincidiendo con el momento en que se fijan los propósitos de Año Nuevo, el complejo deportivo de Campolongo, en Pontevedra, ha dado de alta 347 abonos y, de ellos, 17 personas no han accedido en todo el mes a las instalaciones de gimnasio o piscina.

La cifra total de abonos no refleja el número total de personas usuarias, ya que se incluyen abonos familiares y un miembro puede no acudir sin repercutir en el coste mensual. Esa es una de las explicaciones que le busca el director del complejo público gestionado por la empresa Be One, José Bamio, para que haya gente que no ha acudido al centro ni un solo día. "De todas formas, sigue siendo una cifra residual, alrededor de un 4% las personas que, dándose de alta, en este primer mes no han venido. Ahí pueden darse de alta muchas casuísticas: personas que se han ido enfermas, que han caído enfermas por la gripe o han tenido circunstancias personales que no le han permitido acceder", valora el responsable del complejo de Campolongo.

CONSEGUIR QUE SEA RUTINA

El director de esta instalación deportiva de Pontevedra ha recomendado marcarse el objetivo de acudir un día al gimnasio sin excusas que valgan. A partir de ahí, intentar seguir asistiendo durante dos o tres semanas seguidas hasta crear el hábito y que deje de suponer un esfuerzo.

RENOVACIÓN DE INSTALACIONES

Después de su reapertura en noviembre de 2019, las remodeladas instalaciones de piscina y gimnasio del centro deportivo público de la capital tiene capacidad para más de 4.000 socios.

Con incorporaciones a la plantilla, el centro de Campolongo cuenta actualmente con 46 trabajadores para poder abrir los 365 días del año -366 en este 2020 recién estrenado-.